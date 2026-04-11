Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении своей команды во втором матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:5 ОТ).

Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо» globallookpress.com

«Не ожидали такого начала. Один в ноль… дать такой шанс (»Ак Барсу«), ушли в минус два (гола) в первом периоде. Команда была заряжена, и рикошеты были в пользу их ребят. Здорово, что вернулись в игру. Теперь нам надо заслужить (удачу). Очень много "Ак Барс" выигрывает в овертаймах. Нам надо постараться перевернуть (серию).

Не было мысли заменить вратаря? Уверен в Фукале, он хорошо сыграл. Если посмотреть на голы, то они рабочие, простые, с отскоков. Все пока идет в пользу (»Ак Барса«).

"Динамо" трижды забросило в большинстве, а почему в равных составах "Ак Барс" сильнее? Плохое начало было у нас. Не было концентрации. Не надо давать шанса таким командам.

Психологические аспекты присутствуют? У нас есть опытные ребята. Надо восстановиться, где‑то поменять рисунок игры. Надо заслужить, чтобы это вернулось к нам», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

После этого матча минское «Динамо» уступает в серии с «Ак Барсом» со счетом 0:2. Следующая игра между этими командами состоится 13-го апреля в Казани.