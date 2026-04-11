Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении своей команды во втором матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:5 ОТ).

Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо» globallookpress.com

«Не ожидали такого начала.  Один в ноль… дать такой шанс (»Ак Барсу«), ушли в минус два (гола) в первом периоде.  Команда была заряжена, и рикошеты были в пользу их ребят.  Здорово, что вернулись в игру.  Теперь нам надо заслужить (удачу).  Очень много "Ак Барс" выигрывает в овертаймах.  Нам надо постараться перевернуть (серию).

Не было мысли заменить вратаря?  Уверен в Фукале, он хорошо сыграл.  Если посмотреть на голы, то они рабочие, простые, с отскоков.  Все пока идет в пользу (»Ак Барса«).

"Динамо" трижды забросило в большинстве, а почему в равных составах "Ак Барс" сильнее?  Плохое начало было у нас.  Не было концентрации.  Не надо давать шанса таким командам.

    • Психологические аспекты присутствуют?  У нас есть опытные ребята.  Надо восстановиться, где‑то поменять рисунок игры.  Надо заслужить, чтобы это вернулось к нам», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

    После этого матча минское «Динамо» уступает в серии с «Ак Барсом» со счетом 0:2.  Следующая игра между этими командами состоится 13-го апреля в Казани.