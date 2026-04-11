Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе своей команды во втором матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против минского «Динамо» (5:4 ОТ).

«Как и говорил позавчера, нам надо было направить эмоции в нужное русло. Два периода получалось. Важно, как мы реагируем на свои неудачные отрезки, это хорошая черта. Победа была командной. В любой игре, что в шахматах, что в хоккее, нужно максимально осложнять положение соперника. Двигаемся в этом направлении. Понимали, какое будет начало, за счет чего может прибавить соперник.

Какие слова находил в тайм‑ауте в третьем периоде? Надо было не уйти в эмоции, а правильно сыграть. Несмотря на (четвертую) пропущенную шайбу, проявили характер, забили гол в конце третьего периода, в овертайме создали момент и победили.

Много неоправданных удалений? Пока не готов говорить, оправданные или нет. Это игра, и проходила она таким образом. Будем разбирать, доносить до ребят, как лучше сыграть», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

После этого матча «Ак Барс» ведет в серии с минским «Динамо» со счетом 2:0. Следующая игра между этими командами состоится 13-го апреля в Казани.