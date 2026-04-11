Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе своей команды во втором матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против минского «Динамо» (5:4 ОТ).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса» globallookpress.com

«Как и говорил позавчера, нам надо было направить эмоции в нужное русло.  Два периода получалось.  Важно, как мы реагируем на свои неудачные отрезки, это хорошая черта.  Победа была командной.  В любой игре, что в шахматах, что в хоккее, нужно максимально осложнять положение соперника.  Двигаемся в этом направлении.  Понимали, какое будет начало, за счет чего может прибавить соперник.

Какие слова находил в тайм‑ауте в третьем периоде?  Надо было не уйти в эмоции, а правильно сыграть.  Несмотря на (четвертую) пропущенную шайбу, проявили характер, забили гол в конце третьего периода, в овертайме создали момент и победили.

  • Читайте по теме

    • Много неоправданных удалений?  Пока не готов говорить, оправданные или нет.  Это игра, и проходила она таким образом.  Будем разбирать, доносить до ребят, как лучше сыграть», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

    После этого матча «Ак Барс» ведет в серии с минским «Динамо» со счетом 2:0.  Следующая игра между этими командами состоится 13-го апреля в Казани.