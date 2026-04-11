«Ак Барс» одержал победу над минским «Динамо» (5:4 ОТ) во втором матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

В основное время матча команды обменялись голами. У минчан голы записали на свой счет Алекс Лимож на 9-й минуте, Сергей Кузнецов на 45-й минуте, Виталий Пинчук на 47-й и Сэм Энас на 58-й минуте.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Григорий Денисенко на 1-й минуте, Степан Терехов на 4-й минуте, Александр Барабанов на 15-й и Артём Галимов на 59-й минуте.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Ак Барс». Победный бросок на счету Нэйтана Тодда на 71-й минуте.

После этого матча «Ак Барс» ведет в серии с минским «Динамо» со счетом 2:0. Следующая игра состоится 13-го апреля в Казани.