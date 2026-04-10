Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о ситуации с форвардом Александром Овечкиным. Пока неизвестно, завершит ли российский нападающий карьеру.

«Я смотрю на межсезонье как на книгу в стиле "выбери своё приключение". В мае возникнет один сценарий, и нам придётся принимать решения, исходя из него. Затем в июне появится другой сценарий. Так мы к этому и подходим.

Если Овечкин скажет нам: "Я завершаю карьеру", мы начнём принимать решения, отталкиваясь от этого. Если же он скажет, что хочет вернуться, мы будем действовать уже исходя из этого. Мы пойдём по тому пути, который перед нами откроется», — цитирует Патрика The Athletic.

Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года.