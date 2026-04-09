Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении своей команды в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против «Ак Барса» (1:2).

«Хорошая команда… Немножко первый период не удался, не цеплялись, не играли… Не было таких шансов… Атака подвела. Нужно было терпеть, ждать шанса. На пересменке получили гол… Такая ошибка дорого стоит. Команда противника умеет терпеть. Так получилось… Готовимся к следующей игре.

Перед этой игрой стоял вопрос тонуса команды? Думаю, у Казани тонус был получше. Они выглядели боевитее. Мы на один день раньше закончили в первом раунде, но… Все рядом, однако это та вещь, которую надо перебороть.

Показалось, что "Ак Барс" намеренно пытался замедлить хоккей? Навскидку они чуть были побыстрее в коротких отрезках. Мы понимаем, в чем момент. Нападение сыграло на голову ниже, чем раньше. Мы это сказали ребятам, что это другой соперник и надо играть совершенно по‑другому. Не оправдали ожидания. Сэм (Энас) был сам не свой, Лима (Алекс Лимож) тоже. Пиня (Виталий Пинчук) старался, но играл чуть по‑другому. Здесь нужно понять и сыграть чуть по‑другому. Давайте сошлемся на то, что перерыв большой был. Но надо понять, что играем чуть с другой командой, которая умеет терпеть. Мы пытались что‑то сделать. Но не получалось.

Было ощущение, что соперник по первой тройке "Динамо" играл именно? Уже сказал, что они сами были не свои. Тот драйв и тот огонь, который ребята нам давали… Не могу сказать, что "Ак Барс" ничего нам не дал сделать, это мы были чуть сами не свои. Люблю иногда такое слово — "перекурили". Надо подумать», — передает слова Квартальнова «Матч ТВ».

Минское «Динамо» уступает в серии с «Ак Барсом» со счетом 0:1. Следующий поединок между этими командами состоится 11-го апреля в Минске.