Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против минского «Динамо» (2:1).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса» globallookpress.com

«Понимали, какая здесь поддержка у соперника. Потому ставили задачу перевести все эмоциональное в рациональное. В целом, получилось. Сыграли расчётливо и прагматично. Но и в атаке проводили хорошие отрезки, создали достаточно голевых моментов. Хорошая и командная победа.

Победа во многом за счет того, что удалось сдержать агрессивный натиск соперника? Как я уже говорил, если в регулярном чемпионате больше идет разбор своих матчей, то в плей‑офф идет серия с одним соперником, потом более глубокий разбор. Знали и готовились к игре. В целом, те компоненты, которые разбирали, удалось воплотить.

Как отношусь к поведению Галимова на льду? Это хоккей, всегда происходят какие‑то единоборства. Никто не хочет уступать, тем более в плей‑офф. Здесь все накаляется. Но ничего из ряда вон выходящего не было», — цитирует Гатиятулина «Матч ТВ».

После этого матча «Ак Барс» ведет в серии с минским «Динамо» со счетом 1:0. Следующий поединок между этими командами состоится 11-го апреля в Минске.