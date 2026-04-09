Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк оценил игру своей команды в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против минского «Динамо» (2:1).

Никита Дыняк — нападающий «Ак Барса» globallookpress.com

«Получилась боевая игра в исполнении обеих команд.  Было много борьбы, силовых приёмов, никто не хочет уступать.  Будет хорошая серия.  Сегодня мы победили — красавцы.  Где требовалось — сыграли правильно, не искали сложных решений.  Старались правильно играть, по позициям.  Степан Фальковский здорово поймал на себя шайбу, скинул её мне, я увидел свободного Алексея Пустозёрова — он мастерски исполнил.

Нормально.  Правильно готовился, сейчас главное — восстановиться к следующей игре.  Никакой дополнительной задачи сыграть в силовой хоккей не было.  Это плей-офф, здесь каждый хочет взять шайбу под контроль.  А как завладеть, если не через силовые приёмы?  Но можно провести сколько угодно силовых приёмов, но главными останутся заброшенные шайбы», — передает слова Дыняка Чемпионат.

«Ак Барс» ведет в серии против минского «Динамо» со счетом 1:0.  Следующая встреча между этими командами состоится 11-го апреля в Минске.