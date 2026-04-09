Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк оценил игру своей команды в первом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против минского «Динамо» (2:1).

«Получилась боевая игра в исполнении обеих команд. Было много борьбы, силовых приёмов, никто не хочет уступать. Будет хорошая серия. Сегодня мы победили — красавцы. Где требовалось — сыграли правильно, не искали сложных решений. Старались правильно играть, по позициям. Степан Фальковский здорово поймал на себя шайбу, скинул её мне, я увидел свободного Алексея Пустозёрова — он мастерски исполнил.

Нормально. Правильно готовился, сейчас главное — восстановиться к следующей игре. Никакой дополнительной задачи сыграть в силовой хоккей не было. Это плей-офф, здесь каждый хочет взять шайбу под контроль. А как завладеть, если не через силовые приёмы? Но можно провести сколько угодно силовых приёмов, но главными останутся заброшенные шайбы», — передает слова Дыняка Чемпионат.

«Ак Барс» ведет в серии против минского «Динамо» со счетом 1:0. Следующая встреча между этими командами состоится 11-го апреля в Минске.