По информации «СЭ», нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев, скорее всего, в ближайшее время сменит клуб.

Сообщается, что главным претендентом на игрока является «Автомобилист».

Слепышев защищает цвета бело-голубых с 2024 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/26 форвард принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 27 очков (9 голов и 18 передач). В плей-офф 31-летний хоккеист провёл четыре встречи, но результативными действиями не отметился.

Московское «Динамо» завершило выступление в Кубке Гагарина-2026 уже на стадии первого раунда, проиграв минскому «Динамо» всухую — 0-4 в серии.