Новоиспеченный главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов рассказал, что вообще не сомневался стоит ли возглавлять клуб из Екатеринбурга.

Алексей Кудашов ХК «Динамо»

Этот вопрос лучше задать руководству клуба. Для меня он появился лишь пару дней назад. Было очень неожиданно. Они позвонили и предложили работу. Это было 2 апреля.

Они проиграли, и через несколько минут мне позвонили. Переговоров практически не было. Согласие я дал сразу. Вчера всё еще раз обсудили, подписали, я представил свою программу. Как я вижу развитие клуба, как я тренирую, как управляю составом, какие у меня требования и методы, какая системность.

Всё обсудили, поговорили. Где‑то сошлись во мнении. Где‑то решили, что можно улучшить. Разобрали обычные рабочие моменты. Ударили по рукам и подписали двухлетний контракт.

На самом деле, всё получилось очень быстро. Я думаю, игроки столько не общаются, подписывая контракты так молниеносно. А у нас с «Автомобилистом» всё получилось на редкость гладко.

Я думаю, отправлюсь в Екатеринбург уже в начале недели. Буду уже приступать к работе. Это ведь не только тренировки команды, но и планирование, ознакомление, всё прочее. Будут разговоры с ребятами, кто живет в Екатеринбурге«, — сказал Кудашов "Матч ТВ".

Последние 4,5 года Кудашов возглавлял "Динамо" Москва. Он сменит во главе "Автомобилиста" Николая Заварухина. В этом сезоне команда не смогла пройти первую стадию плей-офф Кубка Гагарина, уступив "Салавату Юлаеву" (2–4 в серии).