Защитник Марио Грман продолжит выступать за «Адмирал». Клуб объявил о продлении контракта с игроком. Новое соглашение рассчитано до завершения сезона-2026/27.

За два сезона в составе дальневосточной команды Грман провёл 96 матчей, в которых записал на свой счёт 12 очков (1 гол и 11 передач) при показателе полезности «-3».

В кампании-2025/26 хоккеист пропустил часть игр из-за травмы, приняв участие лишь в 35 встречах, где набрал 5 очков (1+4). При этом он стал лучшим среди защитников команды по количеству силовых приёмов — 68.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» занял последнее место в Восточной конференции, набрав 52 очка в 68 матчах.