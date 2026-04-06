Президент московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал, что отставка главного тренера по ходу сезона была вынужденной мерой. В ноябре вместо Алексея Кудашова команду возглавил Виктор Козлов.

«По ходу сезона мы вынуждены были поменять главного тренера. Причиной являлись ротация, спад и падение результатов как в начале, так и в середине сезона. то касается следующего сезона, то ставится вопрос о формировании команды. Уклон, как четыре года назад, будет сделан на омоложение и создание благоприятных условий для тренировочного процесса», — приводит слова Воронина ТАСС.

Под руководством Козлова «Динамо» завершило сезон в первом раунде плей-офф КХЛ, уступив минскому «Динамо» в серии (0-4).