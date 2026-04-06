Нижнекамский «Нефтехимик» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба Александра Дергачёва после завершения его контракта.

«Александр провёл в нашем составе три сезона и стал важной частью нашей большой и дружной хоккейной семьи "Нефтехимика", был капитаном команды.

В 130 матчах за "волков" он набрал 59 (24+35) очков. Спасибо, капитан! Желаем успехов в дальнейшей хоккейной карьере и в жизни!» — говорится в сообщении клуба в телеграм‑канале.

29‑летний хоккеист провёл три последних сезона в Нижнекамске, сыграв 471 матч и набрав в них 144 (60+74) очка. Также он известен по игре за СКА, «Спартак», «Витязь» и «Авангард».