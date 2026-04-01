Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о выходе своей команды во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина.

Московские армейцы победили в 1-м раунде плей-офф против СКА со счетом в серии 4:1. В пятом поединке ЦСКА разгромил питерцев со счетом 6:2.

«Сегодня такой разрыв получился. А так серия была на тоненького. Благодарны СКА. Для нас хорошо, что все игры были очень ровные. Нужно было найти путь в этих играх забрать серию.

Удалось исправить многие моменты, которые не нравились в регулярке? В игре всегда есть моменты, которые не нравятся. Живые люди играют. Готовили команду, что она должна правильно реагировать на эти ситуации. За счёт этого эту серию и выиграли.

Сама сетка подразумевает, что любой соперник топовый. Против топовых соперников ты не можешь играть идеально. Нужно уметь правильно реагировать на хорошие и плохие моменты, оставаться психологически функциональным. К этому ребят ведём, путь длинный, и это только первый шаг», — цитирует слова Никитина Чемпионат.