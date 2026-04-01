Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о выходе своей команды во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина.

Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

Московские армейцы победили в 1-м раунде плей-офф против СКА со счетом в серии 4:1.  В пятом поединке ЦСКА разгромил питерцев со счетом 6:2.

«Сегодня такой разрыв получился.  А так серия была на тоненького.  Благодарны СКА.  Для нас хорошо, что все игры были очень ровные.  Нужно было найти путь в этих играх забрать серию.

Удалось исправить многие моменты, которые не нравились в регулярке?  В игре всегда есть моменты, которые не нравятся.  Живые люди играют.  Готовили команду, что она должна правильно реагировать на эти ситуации.  За счёт этого эту серию и выиграли.

Сама сетка подразумевает, что любой соперник топовый.  Против топовых соперников ты не можешь играть идеально.  Нужно уметь правильно реагировать на хорошие и плохие моменты, оставаться психологически функциональным.  К этому ребят ведём, путь длинный, и это только первый шаг», — цитирует слова Никитина Чемпионат.