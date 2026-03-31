Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды в пятом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (2:5).

«Пропустили два быстрых гола, они неплохо исполнили большинство. В матче не было равнодушных, все старались и бились, будем готовиться к следующему матчу, мы играем с серьезным соперником.

Что с Евгением Кузнецовым? Будем смотреть за его ситуацией. Когда будет готов, будет играть.

В чем ошибся "Салават"? Ни в чем не ошибся, мы играем против серьезной команды, они тоже могут исполнить», — передает слова Козлова «Матч ТВ».

После этого матча «Салават Юлаев» ведет в серии плей-офф против «Автомобилиста» со счетом 3:2. Следующий поединок состоится 2-го апреля в Уфе.