«Ак Барс» одержал победу над «Трактором» (2:1 ОТ) в пятом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ.

Дмитрий Яшкин — нападающий «Ак Барса» globallookpress.com

Команды обменялись голами в основное время матча.  У «Ак Барса» отличился нападающий Артем Галимов спустя 7 секунд после старта поединка.

«Трактор» сумел сравнять счет на 33-й минуте благодаря точному броску Михала Чайковского.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Ак Барс».  Победный бросок на счету Дмитрия Яшкина.

По итогам противостояния «Ак Барс» выиграл серию плей-офф против «Трактора» со счетом 4:1.  Казанцы прошли во второй раунд Кубка Гагарина, а челябинцы завершили свое выступление в нынешнем сезоне.