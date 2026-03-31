«Ак Барс» одержал победу над «Трактором» (2:1 ОТ) в пятом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ.
Команды обменялись голами в основное время матча. У «Ак Барса» отличился нападающий Артем Галимов спустя 7 секунд после старта поединка.
«Трактор» сумел сравнять счет на 33-й минуте благодаря точному броску Михала Чайковского.
Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Ак Барс». Победный бросок на счету Дмитрия Яшкина.
По итогам противостояния «Ак Барс» выиграл серию плей-офф против «Трактора» со счетом 4:1. Казанцы прошли во второй раунд Кубка Гагарина, а челябинцы завершили свое выступление в нынешнем сезоне.