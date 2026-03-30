Чемпион мира Максим Сушинский высказался о серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Очень интересная серия между "Спартаком" и "Локомотивом". Мне нравится, приятно смотреть на их игру. "Спартак" показывает зубы. Конечно, уровень соперников разный. Но все равно, за счет очень хорошей игры в обороне и атаке "Спартак" доставляет неудобства Локомотиву», — приводит слова Сушинского «Матч ТВ».

Счет в серии в настоящий момент 2–1 в пользу «Локомотива». Четвертая игра состоится в Москве 30 марта.