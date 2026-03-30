Нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников высказался о победе своей команды в четвертом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против СКА (4:2).

«Всё банально: была задача показать свой хоккей. В третьей игре мы ушли от этого. Не демонстрировали тот максимум, на который способны, не выигрывали единоборства и нейтральные шайбы, мало лезли на ворота. В этот раз грамотно накрывали соперника в чужой зоне, четко действовали в обороне и реализовали свои моменты.

Задачей, когда повели 3:1, было не пускать соперника в нашу зону. Меньше находиться в своей зоне, больше в чужой. Старались накрывать их игроков как можно быстрее, чтобы они не имели времени на раздумья.

Эта победа сложилась из маленьких деталей. Последний шаг — он сложный самый. Другое дело, что в плей-офф все игры сложны. Поэтому просто готовимся к игре номер пять», — цитирует Бучельникова пресс-служба КХЛ.

После этого матча ЦСКА повел в серии плей-офф против СКА со счетом 3:1. Следующая встреча между этими командами состоится 31-го марта в Москве.