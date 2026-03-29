Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал победу своей команды в четвертом матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Северстали» (3:2 ОТ2).

«Непростой матч, в концовке которого мы сумели проявить все свои лучшие качества. Показали характер. Впереди остался самый сложный шаг. Перед вторым овертаймом попросили команду быть сконцентрированной.

Отсутствие Алексея Кручинина в составе связано с игровыми ситуациями, исходя из прошедшей игры. Отсутствие голов в первые 50 минут игры и 4 гола за оставшиеся 10 минут связываю с тем, что хоккей — одна из самых стремительных и быстрых игр на свете. Здесь всё может перевернуться за полторы-две минуты», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Торпедо» повело в серии плей-офф против «Северстали» со счетом 3:1. Следующий поединок между этими командами состоится 31-го марта в Череповце.