Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Трактором» (3:2) в плей-офф КХЛ.

«Хорошая командная победа. Спасибо болельщикам за поддержку. Никакого феномена нет. В прошлом матче было много активных отрезков, не совсем правильно распоряжались им. Сегодня потихоньку добавили в движении и выровняли игру.

Арефьев? Он в сезоне показал, что мы можем на него рассчитывать. Сегодня мы воспользовались этой опцией», — приводит слова Гатиятуллина «Матч ТВ».

«Ак Барс» упрочил преимущество в серии — 3:1. Следующая игра состоится 31 марта в Челябинске.