Форвард «Локомотива» Байрон Фрейз пропустит один матч из-за неправильной атаки соперника, а нападающий «Спартака» Павел Порядин получил штраф после третьего матча 1-го раунда плей-офф КХЛ.

Напомним, что в овертайме «Локомотив» одолел «Спартак» (4:3 ОТ) и вышел вперед в серии со счетом 2:1.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча "Спартак" — "Локомотив" и принял решение наложить на нападающего "Локомотива" Байрона Фрейза наказание по п. 1.7.2 Дисциплинарного регламента КХЛ (Неправильная атака соперника), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего "Спартака" Павла Порядина наказание по п. 1.13.1 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), и подвергнуть денежному штрафу», — сообщает официальный сайт КХЛ.

Четвертый матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 30-го марта в Ярославле.