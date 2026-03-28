Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (4:3 ОТ) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Важнейшая победа для нас.  Тяжелые игры в серии, уходим в овертайм.  Мы не могли проиграть второй матч подряд.  Это дополнительный психологический момент.  Можно потерять уверенность.  Я горд за наших ребят и очень рад победе.

Но обе команды очень талантливы, а матч шел до одной шайбы.  Везде хватает мастеровитых игроков, а "Спартак" играет в атаку, он всегда опасен.

Почему вышел Каюмов в первом звене?  В овертайме у нас была дальняя лавка.  И бывают ситуации, когда кто‑то не успел смениться.  Поэтому идет наложение на разные сочетания.  Но это не проблема, наши ребята могут играть с кем угодно.

Проблемы во вторых периодах?  Я отдам дань уважения "Спартаку".  Это очень серьезная команда.  Там есть такие мастера как Гутик, Георгиев.  Это уже не та команда, что была в начале сезона.  Они сделали важные изменения.  Я разбирал их матчи месяц и знал, что это будет очень тяжелая серия.  Не знаю, как вы видите эту команду, но я ее считаю сильной.

Вы достаточно недооцениваете "Спартак".  Посмотрите на их тройки.  Там Пивчулин в четвертом звене.  А он делает очень многое на площадке.  Дает скорость, мастерство, хороший бросок.  Мы ожидали такую тяжелую серию», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 2-1.  Четвертый матч состоится 30 марта в Москве.