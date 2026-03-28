Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (4:3 ОТ) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Важнейшая победа для нас. Тяжелые игры в серии, уходим в овертайм. Мы не могли проиграть второй матч подряд. Это дополнительный психологический момент. Можно потерять уверенность. Я горд за наших ребят и очень рад победе.

Но обе команды очень талантливы, а матч шел до одной шайбы. Везде хватает мастеровитых игроков, а "Спартак" играет в атаку, он всегда опасен.

Почему вышел Каюмов в первом звене? В овертайме у нас была дальняя лавка. И бывают ситуации, когда кто‑то не успел смениться. Поэтому идет наложение на разные сочетания. Но это не проблема, наши ребята могут играть с кем угодно.

Проблемы во вторых периодах? Я отдам дань уважения "Спартаку". Это очень серьезная команда. Там есть такие мастера как Гутик, Георгиев. Это уже не та команда, что была в начале сезона. Они сделали важные изменения. Я разбирал их матчи месяц и знал, что это будет очень тяжелая серия. Не знаю, как вы видите эту команду, но я ее считаю сильной.

Вы достаточно недооцениваете "Спартак". Посмотрите на их тройки. Там Пивчулин в четвертом звене. А он делает очень многое на площадке. Дает скорость, мастерство, хороший бросок. Мы ожидали такую тяжелую серию», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 30 марта в Москве.