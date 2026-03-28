Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (1:2) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

Игорь Гришин globallookpress.com

«Добились преимущества в счете в начале третьего периода, но затем, не знаю, концентрация, или голова кипит, но допустили нарушение численного состава. Мы перед каждой игрой настраиваем ребят, что одно из самых сильных качеств соперника — большинство. Все равно дали им возможность, нарвались, пропустили, а потом допустили еще одну ошибку при выходе из зоны и уже не смогли отыграться. Голова закипела, вместо того, чтобы отыгрываться, два раза удалились», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

«Авангард» повел в серии со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 30 марта в Нижнекамске.