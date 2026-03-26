Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов подвел итог второго матча плей-офф КХЛ против минского «Динамо» (1:4).

Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Вы знаете, пропустили два необязательных гола в первом периоде. И потом всю игру пытались отыграться. С таким соперником, как минское "Динамо", это сложно. Были моменты в третьем периоде, но сегодня было мало удалений, а соперник хорошо оборонялся, и мы не смогли даже сравнять. Пытались заменить вратаря, однако пропустили в пустые. Проиграны два матча, возвращаемся домой, готовимся к следующей игре», — приводит слова Козлова «Чемпионат».

Третья игра пройдёт 28 марта в Москве. Счёт в серии 2:0 в пользу минского «Динамо».