Алексей Жамнов, главный тренер «Спартака», прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:5) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Алексей Жамнов
Алексей Жамнов globallookpress.com

«Мы прекрасно знаем, против кого мы играем.  Единственное, нужно играть все 60 минут.  Начали неплохо, но затем откатились и отдали инициативу сопернику.

Удаления?  В таких играх желательно не удаляться.  Иногда эмоции перехлёстывают.  Нужно убирать это.  Начинать в меньшинстве против "Локомотива" — ты даёшь им глоток воздуха.

Радулов и Сурин провоцируют?  Мы сказали спокойно на них реагировать.  Нужно играть в хоккей и не поддаваться провокациям.

Психология?  Это только первая игра, мы могли зацепиться и сыграть чуть иначе», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» повел в серии со счетом 1:0.  Вторая игра пройдет в Ярославле 26 марта.