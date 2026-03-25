Алексей Жамнов, главный тренер «Спартака», прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:5) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Мы прекрасно знаем, против кого мы играем. Единственное, нужно играть все 60 минут. Начали неплохо, но затем откатились и отдали инициативу сопернику.

Удаления? В таких играх желательно не удаляться. Иногда эмоции перехлёстывают. Нужно убирать это. Начинать в меньшинстве против "Локомотива" — ты даёшь им глоток воздуха.

Радулов и Сурин провоцируют? Мы сказали спокойно на них реагировать. Нужно играть в хоккей и не поддаваться провокациям.

Психология? Это только первая игра, мы могли зацепиться и сыграть чуть иначе», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» повел в серии со счетом 1:0. Вторая игра пройдет в Ярославле 26 марта.