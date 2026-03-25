Антон Силаев, защитник «Торпедо», подпишет контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» по завершении сезона КХЛ. Об этом сообщил американский инсайдер Дэвид Паньотта.

Антон Силаев globallookpress.com

По словам Паньотты, «Дэвилз» намерены заключить с Силаевым контракт новичка и привезти его в США. Однако процесс получения визы может быть сложным и займет некоторое время. Как ожидается, Силаев присоединится к лагерю развития «Нью-Джерси» после драфта НХЛ, который пройдет примерно в конце июня или начале июля, сообщает The Sheet.

Сезон КХЛ 2023/24 стал успешным для Силаева: он сыграл 62 матча за «Торпедо» и набрал пять очков (1 гол и 4 передачи). На драфте НХЛ 2024 года «Нью-Джерси» выбрали его под 10-м номером.