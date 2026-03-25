Российский форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров помог своей команде одержать победу над «Миннесотой Уайлд» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Он отметился результативной передачей.

За последние 50 матчей Кучеров набрал 104 очка, что является лучшим показателем за такой отрезок времени с 2000 года.

С 18 ноября по 24 марта Никита забросил 32 шайбы и отдал 72 голевые передачи. Всего в текущем сезоне он набрал 120 очков (40 голов и 80 передач) в 66 матчах и лидирует в гонке бомбардиров.