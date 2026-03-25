Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды над «Автомобилистом» (1:0) во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Виктор Козлов
globallookpress.com

«Самоотдача, страсть, желание — большие факторы, которые помогли нам добиться победы.  Ребята молодцы.  Здорово, что Вязовому помогли сыграть "на ноль".  Много позитивного сегодня, но это только одна игра.  В следующей игре все будет заново.

В любой игре первый гол важен.  Знаем, что "Автомобилист" очень хорошо играет по счету.  Опасные нападающие, мастеровитые.

Ребята рискуют, для них первый полноценный сезон.  Они борются с волнением и ошибками.  Понимают важность каждого единоборства.  У нас две разные команды — сейчас и в прошлом сезоне.  Идет становление команды, взросление хоккеистов.

Стали ли матчи интереснее в плей-офф?  Интереснее — не то слово.  Надо пульсометры надевать тренерам команд, чтобы это понять», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Счет в серии равный — 1:1.  Третья встреча состоится в Уфе 27 марта.