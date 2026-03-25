Вице‑президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о победе ЦСКА в 1-м матче серии плей-офф против СКА (3:2 ОТ2).

Игорь Ларионов — главный тренер СКА globallookpress.com

«Почему СКА не смог обыграть ЦСКА в первом матче? У них много опытных игроков, просто выиграть первый матч в овертайме — дорогого стоит. Они бились, могли выиграть и те, и те. Это плей‑офф, во втором овертайме повезло больше ЦСКА.

Будет интересная серия. Они выглядели одинаково, фаворита пока в этой паре нет. В первых матчах плей‑офф были овертаймы, шайб много было забито, счет сравнивался в конце матча. Пока всё идет на нервах», — сказал Каменский «Матч ТВ».

Второй матч между ЦСКА и СКА стартовал в 19:30 мск. Во время второго периода счет равный — 1:1.