Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман временно покинул расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Защитник Виктор Хедман временно покинул команду по личным причинам. Дополнительные подробности разглашаться не будут, команда просит уважать его частную жизнь», — сказано в сообщении клуба.
Напомним, что Хедман выступает за «Тампу» на протяжении 17-и сезонов, выиграв 2 Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах.
В нынешнем сезоне шведский защитник провел за «Лайтнинг» 33 матча, забросил шайбу и сделал 16 голевых передач.