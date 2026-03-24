Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру своей команды в 1-м матче серии плей-офф КХЛ против СКА (3:2 ОТ2).

Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Тяжёлая победа, готовимся дальше. Физически ЦСКА оказался посильнее СКА? Первый матч всегда достаточно сумбурно проходит, о функциональном состоянии можно говорить только после серии.

Взял тайм-аут за три минуты до конца? Соперник грамотно оборонялся, понимали, что может и не быть уже ситуация вбрасывания. Карнаухов был свежий, обстоятельства подсказали, что нужно брать сейчас. Это хоккей, забили — здорово. Парни молодчики, хладнокровно разобрались», — передает слова Никитина Чемпионат.

Следующий матч между этими командами состоится в Москве 25-го марта в 19:30 мск.