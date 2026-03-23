ЦСКА одержал победу над СКА (3:2 ОТ2) в первом матче серии плей-офф КХЛ.

Никита Нестеров — защитник ЦСКА globallookpress.com

Команды обменялись голами в основное время матча. У СКА отличились Николай Голдобин на 23-й минуте и Сергей Сапего на 37-й минуте.

В составе ЦСКА дублем отметился нападающий Максим Соркин, отличившись на 35-й и 57-й минутах встречи.

Команды довели дело до второго овертайма, где сильнее оказался ЦСКА. Победный бросок на счету Никиты Нестерова на 83-й минуте.

ЦСКА повел в счете (1:0) в серии плей-офф КХЛ против СКА. Следующий поединок между этими командами состоится 25-го марта в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.