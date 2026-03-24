Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении от минского «Динамо»(1:3) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«В первом периоде выстояли, соперник владел инициативой. В Минске всегда тяжело играть — поддержка зрителей, шум трибун, ажиотаж. Некоторые наши хоккеисты играли первый матч в плей‑офф. Главная задача была — не пропустить и постараться забить. В первом периоде забить не сумели.

Во втором пропустили гол, который не вытекал из игры — был плохой отскок от борта. Потом подвели удаления, и "Динамо" нас наказало. В третьем периоде соперник откатился, мы забросили шайбу, но на большее не хватило», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Минчане повели в серии — 1:0. Вторая встреча состоится 26 марта в столице Беларуси.