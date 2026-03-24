Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Спартаком» (5:3) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Хорошая победа. Очень доволен ребятами. Мы знали, что "Спартак" очень быстрая и обученная команда. У них много мастеровитых игроков. Мы хорошо начали игру, но в плей-офф, если ты доставляешь шайбы на ворота и на пятак — ты забиваешь. "Спартак" так забил первый гол, потом здорово соперник разыграл большинство. Очень понравилось, что у нас не было паники при 0:2. Мы включили скорости и забили два важных гола в концовке первого периода. Это ключевой момент, это дало импульс второму периоду. Там мы доминировали весь период, повели в счёте. После того, как "Спартак" сравнял счёт — Мартин Гернат забил в большинстве.

Радулов? Он настоящий боец. Я смотрел за Радуловым, когда он играл молодым в Квебеке и показывал феноменальный хоккей. Затем я тренировал "Колорадо" и играл против него. Он всегда заряжен на борьбу. Но только при работе вместе понял, какие у него бойцовские качества. В 39 лет он лидер команды, он полностью отдаётся игре.

Три пропущенных гола? Победа есть победа, но не могу сказать, что нам без разницы, сколько мы пропустили. Хочется пропускать меньше и играть лучше. Хоккей — игра ошибок, мы их допустили, нужно отдать должное сопернику. Они здорово разыграли большинство. В третьем периоде мы сыграли слишком пассивно в начале, но мы также создавали моменты», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» повел в серии со счетом 1:0. Вторая игра пройдет в Ярославле 26 марта.