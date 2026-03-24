Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Спартаком» (5:3) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Боб Хартли

«Хорошая победа.  Очень доволен ребятами.  Мы знали, что "Спартак" очень быстрая и обученная команда.  У них много мастеровитых игроков.  Мы хорошо начали игру, но в плей-офф, если ты доставляешь шайбы на ворота и на пятак — ты забиваешь. "Спартак" так забил первый гол, потом здорово соперник разыграл большинство.  Очень понравилось, что у нас не было паники при 0:2.  Мы включили скорости и забили два важных гола в концовке первого периода.  Это ключевой момент, это дало импульс второму периоду.  Там мы доминировали весь период, повели в счёте.  После того, как "Спартак" сравнял счёт — Мартин Гернат забил в большинстве.

Радулов?  Он настоящий боец.  Я смотрел за Радуловым, когда он играл молодым в Квебеке и показывал феноменальный хоккей.  Затем я тренировал "Колорадо" и играл против него.  Он всегда заряжен на борьбу.  Но только при работе вместе понял, какие у него бойцовские качества.  В 39 лет он лидер команды, он полностью отдаётся игре.

Три пропущенных гола?  Победа есть победа, но не могу сказать, что нам без разницы, сколько мы пропустили.  Хочется пропускать меньше и играть лучше.  Хоккей — игра ошибок, мы их допустили, нужно отдать должное сопернику.  Они здорово разыграли большинство.  В третьем периоде мы сыграли слишком пассивно в начале, но мы также создавали моменты», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» повел в серии со счетом 1:0.  Вторая игра пройдет в Ярославле 26 марта.