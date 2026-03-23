Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг прокомментировал победу своей команды в первом поединке серии плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:0).

Напомним, что Спронг стал автором дубля в этом матче, забросив шайбы на 21-й и 23-й минутах встречи.

«Хорошая командная победа, отличный старт плей-офф. Хорошо начали второй период, заставили соперника поплатиться за ошибки. Жду, что "Салават Юлаев" внесёт изменения в игру, но мы тоже будем готовы ко второй игре», — цитирует Спронга пресс-служба КХЛ.

Второй поединок между этими командами состоится 25-го марта в Екатеринбурге. Начало встречи — в 17:00 мск.