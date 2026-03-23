Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение своей команды в 1-м матче серии плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (2:3 ОТ).

«Очень хороший матч, по движению, скорости, самоотдаче, увидели сегодня всё. Был азарт в глазах, но, к сожалению, овертайм был не в нашу пользу, хотя мы имели больше голевых моментов.

Предупреждали ребят, что игра в неравных составах может решить исход матча. Не сказал бы что удаления были совсем ненужные, скорее спонтанные. Никто не хотел удаляться, но так получилось. Уверен, что в следующем матче мы их избежим.

Вратарская линия у нас сильная, посмотрим, кто будет играть в следующем матче, посовещаемся. Что касается Григория Дронова, он проходит реабилитацию. Всё что ему нужно в Челябинске, поэтому решили, что будет лучше ему остаться дома», — передает слова Корешкова Чемпионат.

Следующий матч между «Ак Барсом» и «Трактором» состоится 25-го марта в Казани. Начало игры — в 19:30 мск.