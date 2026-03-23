Советник президента «Спартака» Валерий Каменский высказался о шансах команды в плей-офф Кубка Гагарина.

Алексей Жамнов — главный тренер «Спаратка»
Алексей Жамнов — главный тренер «Спаратка» globallookpress.com

«Лед покажет, насколько "Спартак" готов к плей-офф.  Команда готовится.  В плей-офф хоккей более ответственный, поэтому уверен, что серия будет интересной.  Играть против чемпиона — всегда престижно, а побеждать — еще престижнее.  Разговоры вокруг клуба могут сплотить команду и сделать ее сильнее», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

«Спартак» сыграет в первом раунде против ярославского «Локомотива», который является действующим обладателем Кубка Гагарина.  Первый матч состоится 24 марта в Ярославле.