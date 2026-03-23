Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Дмитрия Силантьева.

«Операция прошла успешно. Дмитрий сейчас восстанавливается в Сочи, в хорошем реабилитационном центре, работает с профессионалами. Все складывается неплохо.

Самое главное — у Дмитрия отличный настрой, он настроен вообще выйти еще в этом сезоне. Реальные сроки, которые называют врачи, — минимум полтора месяца», — сказал Бирюков СЭ.

В нынешнем сезоне Силантьев провел за «Металлург» 53 матча, забросил 20 шайб и сделал 25 голевых передач.