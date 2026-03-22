Континентальная хоккейная лига на своём сайте объявила лучших игроков марта на основе статистических данных — по традиции в четырёх номинациях.

Приз лучшего голкипера забрал Артемий Плешков из СКА. В составе армейцев он выиграл 4 из 5 матчей с коэффициентом надёжности 0,8 и 96,92 % отражённых бросков. В играх с «Барысом» (7:0) и «Северсталью» (5:0) он остался «сухим».

Лучшим защитником признан Либор Шулак из «Адмирала», для которого это первая подобная награда в карьере. В 9 матчах марта он набрал 7 (3+4) очков с показателем полезности «+7».

Лучшим нападающим тоже впервые в карьере стал Даниэль Спронг из «Автомобилиста». Он сыграл в этом месяце 7 матчей, в которых набрал 13 (7+6) очков с показателем полезности «+5».

Форвард СКА Матвей Поляков получил приз лучшего новичка во второй раз в карьере. Молодой хоккеист сыграл 8 матчей в марте и набрал в них 5 (3+2) очков.

Напомним, что недавно закончился регулярный чемпионат и скоро начнутся игры плей‑офф.