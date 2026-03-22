Защитник ЦСКА Ник Эберт оценил игру своей команды перед стартом 1-го раунда плей-офф КХЛ против питерского СКА.

«Насколько мы спрогрессировали и какие цели преследуем? Команда действительно сейчас выглядит солидно, мы хорошо играем, надеюсь, к плей‑офф все подойдут здоровыми.

Рад, что сейчас большая часть состава готова играть. Естественно, наша цель — победить», — сказал Эберт «Матч ТВ».

Первая встреча между ЦСКА и СКА в рамках серии плей-офф состоится завтра, 23-го марта в 19:30 мск.