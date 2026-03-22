Защитник «Анахайм Дакс» Джон Карлсон вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» и помог своей команде одержать победу со счетом 4:1. В этой игре он отметился результативной передачей и заблокировал три броска соперника.

На данный момент на счету 36-летнего хоккеиста 2186 заблокированных бросков, что позволило ему занять первое место в истории НХЛ по этому показателю (с момента начала ведения статистики в 2005 году). Ранее рекорд принадлежал легендарному игроку «Сан-Хосе Шаркс» Марку-Эдуарду Власику.

Карлсон присоединился к «Анахайм Дакс» в сезоне 2025/26 после 15 лет выступлений за «Вашингтон Кэпиталз», где он играл вместе с российским форвардом Александром Овечкиным.