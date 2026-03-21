Бывший главный тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев высказался о достижении защитника «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

Дамир Шарипзянов — защитник «Авангарда» globallookpress.com

Напомним, что игрок обороны омской команды побил рекорд Криса Ли по результативности среди защитников в рамках одного регулярного чемпионата КХЛ. Шарипзянов провел за «Авангард» 66 матчей в нынешнем сезоне и набрал 67 (23+44) очков.

«Прогресс Шарипзянова — великолепный пример для наших ребят. И в таком зрелом по спортивным меркам возрасте можно расти, можно становиться лучше.

Многие, достигнув какого-то определённого уровня, говорят себе: "Всё, я в порядке. Можно успокоиться". А Дамир из человека, который блокировал все броски подряд, превратился в прекрасного атакующего защитника, умеющего не только обороняться, но и забивать, устанавливать рекорды в КХЛ.

Это всё плоды его работы. Когда я ещё играл, мне отец говорил: "Сын, ты за лето должен разучить какой-то новый приём". Мне эти слова не помогли, но уверен, что Дамир занимался своим развитием. Мы слышали много таких историй от ветеранов НХЛ, того же Сидни Кросби или Жени Малкина. Им на пятки наступает молодое поколение, а они за счёт работы остаются на вершине.

Шарипзянов — это пример не из-за океана, а из нашего хоккея. Если развиваться, можно не просто продлить карьеру. Можно стать номером один в одной из лучших лиг мира», — приводит слова Воробьева Sports.ru.