Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ для своей команды.

«Со стороны интуитивно чувствуешь, что ребята становятся коллективом в раздевалке — это самое главное. Ты можешь тренироваться, но если нет коллектива, то команда долго сражаться не сможет. Это самый главный итог. Сейчас начинается соревнование, которое проверяет на прочность команду как коллектив, потому что будет психологическая нагрузка, эмоциональная, плюс класс соперника.

Будет ли Зернов готов к первому матчу со СКА? Он уже тренировался, но до основной группы», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА с 84 баллами заняли четвертое место в Западной конференции и сыграет в первом раунде Кубка Гагарина против СКА из Санкт-Петербурга.