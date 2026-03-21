Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над «Металлургом» (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Боб Хартли globallookpress.com

«Хорошая победа для нас, особенно перед своими болельщиками — чувствуем их поддержку и атмосферу ожидания плей-офф, поэтому рады, что доставили им радость сегодня.

Состав "Металлурга"? Не так много концентрировались на сопернике. Знали, что будет резервный состав, но при этом у них много хороших молодых игроков — быстрых и мастеровитых. Просили ребят смотреть на свою игру, на подготовку к плей-офф. Хотелось, чтобы в этой игре не было травм и дисквалификаций. Чтобы была хорошая играл в плане дисциплины и системы, поэтому доволен матчем.

Дисквалификация Черепанова? Никита очень много значит для команды. Хотелось бы, чтобы летом в лиге состоялся разговор по поводу таких моментов. Естественно, судей надо защищать — все с этим согласны. При вбрасываниях очень много игроков находятся близко к точке. Если нет чисто выигранного вбрасывания, то судья находится среди семи игроков. Естественно, игроки не хотят нанести травму судье или даже коснуться его, все думают только о своей роли на вбрасывании. К сожалению, судьи бывают в уязвимой позиции. Когда думаешь про дисквалификацию, предполагаешь, что должно быть агрессивное действие, чтобы её заработать, но Черепанов не предпринимал никакого агрессивного действия. Ситуация, в которой лиге нужно разбираться летом.

Почему так мало бросков в створ сегодня? Думаю, это психологический момент: последняя игра регулярного чемпионата, ничего не решающая в таблице. Как бы не настраивались, в подкорке мысли о плей-офф. Никто не хочет получать травмы, хотя все шли в борьбу. Мне тоже хотелось бы, чтобы было больше бросков, но игра есть игра.

Команда выходила побеждать и бороться, но имея в подсознании понимание, что лучше обойтись без травм и дисквалификаций. Нужно отдать должное сопернику — много быстрых мастеровитых игроков. Скорее всего, они настраивались, как будто это была седьмая игра финала, потому что играли против чемпионов — такая возможность показать себя и посмотреть, на что способны сами. Мы победили дома, без травм и дисквалификаций, поэтому довольны этим.

Что с Суриным? Он катался последние пару дней. Думали, что будет играть, но с утра получили звонок от доктора, что Егор приболел. Надеемся, скоро выздоровеет и вернется в строй», — цитирует Хартли пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» с 98 очками занимает первое место в Западной конференции и сыграет в первом раунде Кубка Гагарина со «Спартаком».