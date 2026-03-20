Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение своей команды от минского «Динамо» (2:8) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Счет на табло. Робко начали матч. Сегодня дали ребятам из Высшей лиги и из третьего‑четвертого звена шанс стать лидерами, но были статистами, мало блокировали», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции, набрав 84 очка. Екатеринбуржцы в первом раунде Кубка Гагарина сыграют против «Салавата Юлаева».