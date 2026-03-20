«Спартак» на своем льду уступил «Нефтехимику» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.

Дублем у хозяев отличился Герман Рубцов (24', 35'). За гостей шайбы забросили Герман Точилкин (23') и Геннадий Селезнев (36').

В овертайме ни одна из команд не смогла отличиться, в серии буллитов удачливее оказались гости — победный бросок на счету Никиты Артамонова.

«Спартак» с 79 очками занял восьмое место в Западной конференции, «Нефтехимик» с 71 баллом стал седьмым в турнирной таблице Востока.