Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (1:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Корешков globallookpress.com

«Очень важно перед плей‑офф сыграть на ноль. Мы хорошо действовали в обороне, свой гол забили и победили.

Когда вернутся Коромыслов и Дронов? Коромыслов уже тренируется в полном объеме, он точно сыграет в первом матче плей‑офф. У Дронова пока пауза, врачи колдуют, поэтому точных сроков нет.

Важно ли было закончить "регулярку" четырьмя победами? Любая победа дает эмоциональный подъем, силы. Это важно в концовке чемпионата. Парни молодцы.

"Ак Барс"? Сильный соперник, хорошо его знаем и готовимся», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» занял шестое место в Восточной конференции, набрав 75 очков. Челябинцы в первом раунде Кубка Гагарина сыграют против казанского «Ак Барса».