Завершился регулярный чемпионат КХЛ, по итогам которого стали известны все пары Кубка Гагарина-2026.

Кубок Гагарина
Кубок Гагарина globallookpress.com

Западная конференция

  • «Локомотив» (1) — «Спартак» (8)
  • «Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7)
  • «Северсталь» (3) — «Торпедо» (6)
  • ЦСКА (4) — СКА (5)

Восточная конференция

  • «Металлург» (1) — «Сибирь» (8)
  • «Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7)
  • «Ак Барс» (3) — «Трактор» (6)
  • «Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5)

Плей-офф Кубка Гагарина начнется 23 марта.  Действующим победителем является «Локомотив».