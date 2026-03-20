Завершился регулярный чемпионат КХЛ, по итогам которого стали известны все пары Кубка Гагарина-2026.
Западная конференция
- «Локомотив» (1) — «Спартак» (8)
- «Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7)
- «Северсталь» (3) — «Торпедо» (6)
- ЦСКА (4) — СКА (5)
Восточная конференция
- «Металлург» (1) — «Сибирь» (8)
- «Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7)
- «Ак Барс» (3) — «Трактор» (6)
- «Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5)
Плей-офф Кубка Гагарина начнется 23 марта. Действующим победителем является «Локомотив».