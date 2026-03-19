Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (5:3).

«На хорошей ноте завершаем регулярный чемпионат. Мы порадовали наших болельщиков, сюжет матча был интересный. Пропустили гол, потом проявили характер, желание и добились победы.

Всё ли удалось проверить перед плей‑офф? Надо будет оттолкнуться от соперника. Понять с какой системой игры мы столкнемся. Это ежедневный процесс. Что сегодня не получалось, может получиться завтра, и наоборот.

Что будет важно — тактически или психологически подготовиться? Всё вместе. Должен быть комплекс качеств.

Как оценю игру команды в регулярке? На длинной дистанции было много моментов, когда можно было быть недовольным. Но больше было матчей, когда игра ребят меня радовала. Понимал, что команда обретает рисунок игры», — передает слова Исакова «Матч ТВ».

После этого матча «Торпедо» занимает 5-е место в таблице Западной конференции с 81-м очком в активе.