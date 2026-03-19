«Торпедо» одержало победу над «Амуром» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хабаровчан отличились Кирилл Слепец на 7-й минуте, Кирилл Петьков на 21-й минуте и Данил Юртайкин на 57-й минуте.

В составе «Торпедо» дублем отметился нападающий Егор Виноградов, отличившись на 23-й и 41-й минутах.

Еще по шайбе забросили Антон Сизов на 13-й минуте, Сергей Гончарук на 31-й и Шейн Принс на 48-й минуте.

После этого матча «Торпедо» занимает 5-е место в таблице Запада с 81-м очком в активе. «Амур» — на 9-й позиции с 60-ю баллами.