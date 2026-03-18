Нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл отличный матч в регулярном чемпионате НХЛ против «Сиэтла» (6:2), оформив хет-трик и добавив к нему две результативные передачи.

Никита Кучеров globallookpress.com

32-летний россиянин был признан первой звездой встречи. Благодаря этому достижению Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по количеству хет-триков, обойдя Венсана Лекавалье, у которого было шесть таких матчей.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. В нынешнем сезоне россиянин набрал 111 (37+74) очков в 62 матчах и занимает второе место в гонке бомбардиров НХЛ.